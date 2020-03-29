شكرا لقرائتكم التايكوندو يطالب الأندية بصرف رواتب المدربين وعدم التأثر بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم، مسئولى الأندية والهيئات الرياضية، التى تمارس اللعبة بضرورة صرف رواتب المدربين بالمواعيد الطبيعية المحددة مسبقا خاصة أن غالبية هؤلاء المدربين ليس لهم مصدر دخل آخر.

من جانبه، أكد عمرو سليم إرسال خطابا إلى الأندية والهيئات نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والتى أدت لتوقف أغلب الأنشطة التى بها تجمع ومنها القطاع الرياضى و نشاط التايكوندو حفاظا على سلامة الممارسين للعبة ، والاجهزة الفنية و الادارية.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.