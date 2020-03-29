تسديد اتحاد الكرة لجميع مستحقات الحكام

قام مصدر في لجنة الحكام بالكشف عن أن اللجنة الخماسية برئاسة الدكتور عمرو الجنايني بالموافقة على جميع الكشوفات الخاصة بجميع مستحقات الحكام وذلك تبعاً للقوانين الجديدة التي من خلالها تقدم رئيس لجنة الحكام الذي قام بالاستقالة من منصبه الدكتور جمال غندور، احتوت هذه الكشوفات على تفاصيل جميع المستحقات المتأخرة لجميع الحكام بداية من هذا الموسم.

وأكد هذا المصدر على أن هذه اللجنة قامت بالموافقة على صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بالحكام وذلك منذ بداية الموسم الحالي تبعاً للائحة المالية الجديدة المتعلقة ببدلات الحكام وهذا تبعاً للوعد الذي قام به رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني من أجل قضاة الملاعب بعد تورية مهام القائم بجميع أعمال رئيس اتحاد الكرة