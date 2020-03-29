شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر "كارتيرون" برفض رحيله فى حالة إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو الزمالك، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رفض رحيله من قيادة الفريق الأبيض، فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعد تعليق النشاط الرياضى حتى 15 من أبريل المقبل، مُتمسكين بتواجده فى قيادة الفريق الأبيض بعد النجاحات التى حققها منذ توليه المهمة ومنها التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة لتأهل الفريق إلى منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الأبيض الرجاء البيضاوى المغربى.

وتمسك المدرب الفرنسى بمتابعة عمله رغم تعليق النشاط الرياضى، حيث رفض كارتيرون السفر إلى بلاده مُفضلاً البقاء فى مصر ومتابعة اللاعبين، حيث يحرص على التواصل مع لاعبى الأبيض عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة لتجهيز اللاعبين لحين الاطمئنان على أحوال الفريق مما أدى إلى تمسك مسئولى قلعة ميت عقبة باستمراره فى قيادة الأبيض حتى فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز، التى تم تعليقها بجانب كافة النشاطات الرياضية المختلفة، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

وكان مسؤولو الزمالك، قد استقروا على تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا إن إدارة القلعة البيضاء ترى أن توقف النشاط الرياضى وتعليقه سيكون حائل دون زيادة عقد المدرب الفرنسى ماليا لذا قد تلجأ الإدارة البيضاء إلى تمديد عقد المدرب الفرنسى بنفس راتبه الحالى مع وضع بنود تحفيزية له تخص التتويج بالبطولات.

وأكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، لـ ”الخليج 365” أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقفا على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليًا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.