شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع مونتنييري شكوى الزمالك للفيفا بشأن قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع مسئولو النادي الأهلي تطورات قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع المحامي السويسري مونتنييري الذى قام بإرسال رد النادي على شكوى الزمالك قبل أيام ، ويحرص مسئولو القلعة الحمراء على متابعة القضية وتطورتها مع مونتييري خاصة وأن الأخير أكد للأهلي صحة وقوة موقفه في القضية التى قام الزمالك بتصعيدها قبل عدة أشهر عندما أتهم غريمه بتحريض كهربا على الرحيل من القلعة البيضاء للانتقال للقلعة الحمراء.

وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي سبق وتقدم بها نادي الزمالك ضد الأهلي وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

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وجاء رد الأهلي بعدما النادي إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الاهلي في رده على الفيفا بأن النادي بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.