شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر صرف 10 ملايين جنيه للاعبي الزمالك خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف 10 ملايين جنيه، للاعبى الأبيض، من مستحقاتهم المالية والمكافآت المالية الخاصة بهم، خلال الأيام المقبلة، حيث شدد رئيس قلعة ميت عقبة، على التزام النادى بكافة الحقوق المالية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، رغم إغلاق النادى وتوقف النشاط الرياضى لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

أكد مرتضى منصور، أن أغلب لاعبى الزمالك حصلوا على مستحقاتهم، المتبقى فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، قائلاً: "هذا حقهم وسيحصلون عليه، خاصة أنهلا توجد أزمة مالية فى الزمالك ولكن الأزمة المتواجدة تتمثل فى السيولة المالية".

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.