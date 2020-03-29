شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلى يطمئنون على محمد مجدى بعد أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم الاسماعيلى على اجراء اتصالات هاتفية بزميلهم محمد مجدى مدافع الفريق للإطمئنان على صحته بعد الازمة الصحية التى داهمته فى الساعات الأخيرة ،وغادر محمد مجدى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

وفى وقت سابق، كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التعب الذى شعر به محمد مجدى مدافع الفريق نتيجة إجرائه جراحة زراعة شعر وليس لإصابته بكورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "الأطباء المعالجون لمجدى فى مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحى بالإسماعيلية أرجعوا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة التى يعانى منها اللاعب لأعراض طبيعة مصاحبة لجراحة زراعة الشعر التى قام بها اللاعب منذ أيام قليلة".

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وأضاف المصدر، "مجدى لم يكن يعلم بمضاعفات العملية التى أجراها وعندما شعر بالآلام توهم أنه مصاب بكورونا وتوجه للمستشفى ولكن بخضوعه للتحاليل الطبية والأشعة أثبتت سلامته ومن المقرر أن يغادر المستشفى فى أقرب فرصة".

وأعلن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى سلامة مدافعه محمد مجدى وعدم تعرضه لوباء كورونا، وقال المنياوى : "تواصلنا مع الطبيب المعالج لمحمد مجدى وأكد أن اللاعب لم يصب بكورونا وأن الأعراض التى شعر بها عادية للغاية ".