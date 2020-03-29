لمواجهة فيروس كورونا.. لاعب إسباني يبدأ العمل داخل صيدلية.. "ترك ناديه وعاد لمساعدة وطنه"

بينما تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من 600 ألف شخص وحصد أرواح ما يزيد على 30 ألف.



وفي محاولة منه للعمل لمواجهة فيروس كورونا القاتل، بدأ اللاعب الإسباني أنطونيو رودريغيز دوفالي العمل في صيدلية مملوكة لعائلته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مجموعة من الصور اللاعب المعروف بـ"توني" والبالغ من العمر 29 عاما يعمل داخل صيدلية، حيث قرر المساعدة في مناهضة فيروس كورونا الجديد. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقالت تقارير إعلامية إن الصيدلية تقع في إقليم جاليسيا الإسباني.

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ويلعب دولفي حاليا في فريق نافي التايلاندي. وعاد إلى إسبانيا بعدما بدأ كورونا في التفشي حول العالم.

وذكر "توني" في تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية "أتيت إلى جاليسيا بعد نهاية الموسم في تايلاند.. الآن قررت تقديم المساعدة، بالطريقة التي أقدر عليها.. درست الطب قبل بضعة أعوام، وبالتالي فالعمل داخل الصيدلية مناسب لي".



وتابع "ما نريده هو استعادة حياتنا الطبيعية. في حالتي، اللعب في تايلاند أو في أي مكان. لكن، الآن أنا مضطر للمُساعدة في مكان آخر، حيث أشعر بالفخر حيال ما أقوم به".



وسبق لدوفالي أن قام بتمثيل الفريق الأول لسيلتا فيغو، في الفترة بين العامين 2009 و2014. كما تواجد لبعض الوقت في أكاديمية برشلونة.

يذكر أن هناك عدد كبير من مشاهير كرة القدم حول العالم تبرعوا بأموال لمساعدة دولهم في القضاء على فيروس كورونا القاتل.

