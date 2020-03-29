شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مالك فريق سلة أمريكي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نيويورك نيكس، في حسابه على «تويتر»، إن جيم دولان مالك الفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أصيب بفيروس «كورونا».

وأضاف نيكس أن دولان في عزل ذاتي ويعاني من أعراض بسيطة ويواصل الإشراف على إدارة الفريق.