شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض "ثغرات" عقود اللاعبين لتخفيض رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو البحث عن أى ثغرات فى عقود اللاعبين لتخفيض رواتبهم، بسبب توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، حيث أكد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة أن النادى ليس بحاجة إلى اللجوء إلى البحث عن ثغرات فى عقود اللاعبين للتخفيض من مستحقاتهم المالية، مشددًا على أن الأهم فى الفترة الحالية الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

أوضح مرتضى منصور إن الزمالك ليست لديه أى أزمة مالية والأزمة فقط تكمن فى السيولة المالية مشددًا على أن النادى لديه مستحقات لدي الاتحاد المصرى والاتحاد الإفريقى لكرة القدم، لذا شدد إنه لن يتم المساس بحقوق اللاعبين وسيحصلون عليها وبذلك لن يقوم الزمالك بتخفيض رواتب اللاعبين وفقط قد تلجأ الإدارة البيضاء إلي خصم نسبة المشاركة في حالة إلغاء مسابقات الموسم الحالى.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.