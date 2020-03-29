شكرا لقرائتكم اليوم .. اتحاد الكرة يجتمع لبحث أزمة الحكام واللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم الأحد ، لمناقشة بعض الملفات المطروحة على الساحة وعلى رأسها أزمة مستحقات الحكام المتأخرة، وصرفها بناء على اللائحة الجديدة بجانب مناقشة تعيين بديل لجمال الغندور فى لجنة الحكام بعد قبول استقالته.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

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وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.

فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور اليوم السابع انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.