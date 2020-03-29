شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض "ثغرات" تخفيض عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو البحث عن أى ثغرات لتخفيض عقود اللاعبين لتخفيض رواتبهم، بسبب توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، حيث أكد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة أن النادى ليس بحاجة إلى اللجوء إلى البحث عن ثغرات فى عقود اللاعبين للتخفيض من مستحقاتهم المالية، مشددًا على أن الأهم فى الفترة الحالية الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

أوضح مرتضى منصور إن الزمالك ليست لديه أى أزمة مالية والأزمة فقط تكمن فى السيولة المالية مشددًا على أن النادى لديه مستحقات لدي الاتحاد المصرى والاتحاد الإفريقى لكرة القدم، لذا شدد إنه لن يتم المساس بحقوق اللاعبين وسيحصلون عليها وبذلك لن يقوم الزمالك بتخفيض رواتب اللاعبين وفقط قد تلجأ الإدارة البيضاء إلي خصم نسبة المشاركة في حالة إلغاء مسابقات الموسم الحالى.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.