شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: «محمد الشناوي مقعدنيش.. مفيش حد يقدر يقعدني غير ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لم يجبره على الاعتزال بعدما حجز مركز حراسة المرمى للمنتخب.
وقال الحضري، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» مع الإعلامي سيف زاهر، مياء السبت: «أنا قعدت 25 سنة الحارس رقم 1 للمنتخب».
ورد الحضري، على سؤال بأن محمد الشناوي أجبره على الاعتزال، قائلا: «مفيش حد يقدر يقعدني غير ربنا.. ومحمد الشناوي كان موجود معايا قبل انضمامه للأهلي وكان ترتيبه الرابع، وعندما جاء الأهلي لم يكن في الصورة، القصة مكنتش بفكر إلا رقم 1 قدامي، مليش دعوة بزميلي»، وتابع: «الشناوي مقعدنيش.. دي رؤية جهاز فني ولازم تحترم».
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