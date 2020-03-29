شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: «محمد الشناوي مقعدنيش.. مفيش حد يقدر يقعدني غير ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لم يجبره على الاعتزال بعدما حجز مركز حراسة المرمى للمنتخب.

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وقال الحضري، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» مع الإعلامي سيف زاهر، مياء السبت: «أنا قعدت 25 سنة الحارس رقم 1 للمنتخب».

ورد الحضري، على سؤال بأن محمد الشناوي أجبره على الاعتزال، قائلا: «مفيش حد يقدر يقعدني غير ربنا.. ومحمد الشناوي كان موجود معايا قبل انضمامه للأهلي وكان ترتيبه الرابع، وعندما جاء الأهلي لم يكن في الصورة، القصة مكنتش بفكر إلا رقم 1 قدامي، مليش دعوة بزميلي»، وتابع: «الشناوي مقعدنيش.. دي رؤية جهاز فني ولازم تحترم».