شكرا لقرائتكم السنغالى تالا نداى يخطر طلائع الجيش بتعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش ، مدربه عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق فى اتصال هاتفى بتعافيه من الاصابة التى كان يعانى منها وهى الم فى عضلات البطن السفلى بعدما نفذ البرنامج البدنى الذى وضعه له الجهاز الفنى ليصبح جاهزاً للمباريات فى حالة عودة النشاط الكروى ، وحذر عبد الحميد بسيوني لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية ، خوفا علي لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروي مرة أخري مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة .

وحرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على إحضار الأفراد المخصصين للتطهير والتعقيم للقيام بتطهيرغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادى، وكذلك غرف الأجهزة الإدارية خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، كما طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.

يعقد الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خارطة استعدادات الفريق حال عودة النشاط الكروي بعد نهاية المدة المحددة، وجاء قرار تعليق النشاط الرياضي في الطلائع تنفيذًا لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.