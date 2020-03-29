فيديو جميع أهداف روبرتو فيرمينو مع ليفربول

يلعب النجم البرازيلي “روبرتو فيرمينو” بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي فى الفترة من 2015 لـ2020، واستطاع ان يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2018-19، وكأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.

وصلت عدد مشاركات فيرمينو مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي “بريميرليج” الى 162 مباراة، سجل خلالهم 56 هدفاً، وسجل فيرمينو هدفه الأول في مباراة الفوز 4–1 على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وسجل فيرمينو 16 هدفاً مع ليفربول فى 46 مباراة فى المنافسات القارية خلال 5 مواسم، وكان له الفضل بتتويج فريقه بكأس العالم للأندية حيث سجل هدف الفوز في نصف نهائي على مونتيري، وتم اختياره رجل المباراة في المباراة النهائية بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد ضد نادي فلامنجو، حيث فاز الريدز بالمسابقة لأول مرة في تاريخه.

وفي 2019، شارك فيرمينو كأساسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وحقق ليفربول الفوز 2–0 على توتنهام هوتسبير ليتوج الريدز باللقب السادس في تاريخه، محققا أول لقب له في مسيرته الإحترافية، وفي 14 أغسطس 2019، دخل فيرمينو كبديل في كأس السوبر الأوروبي 2019 ضد تشيلسي في المباراة التي فاز بها ليفربول 5–4 بركلات الترجيح بعد أن انتهاء المباراة بالتعادل 2–2 في الأشواط الأصلية والإضافية.

Advertisements

كان روبرتو فيرمينو قد انتقل من نادي هوفنهايم الألماني الى نادي ليفربول مقابل 29 مليون جنيه استرليني، ولعب أول مباراة له مع ليفربول في مباراة ودية قبل بداية الموسم أمام سويندون تاون في 2 أغسطس 2015، وشارك لأول مرة في الدوري بعدها بأسبوع، عندما دخل كبديل لجوردون آيب في آخر 12 دقيقة من مباراة الفوز 1–0 أمام ستوك سيتي.

أهداف فيرمينو مع ليفربول فى البريميرليج..

أهداف فيرمينو مع ليفربول..

أهداف فيرمينو فى دوري أبطال أوروبا..