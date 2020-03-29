بقيادة كريستيانو رونالدو نجوم يوفنتوس يخفضون رواتبهم لتوفير 90 مليون يورو

وافق نجوم نادي يوفنتوس على خفض أجورهم بشكل جماعي، مما وفر لإدارة النادي الإيطالي حوالي 90 مليون يورو، وهو مبلغ قد يكون كافيًا لتخطي أزمة فيروس كورونا.

وفقًا لبيان رسمي من بطل إيطاليا في آخر ثمانية مواسم، لن يتلقى لاعبي اليوفي أي أجور في شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو من هذا العام، بهدف “زيادة مشروطة” إذا انتهى الموسم في حالة استئنافه.

وجاء البيان على النحو التالي “يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه بسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية تمنع أداء النشاط الرياضي، وتوصلت الإدارة إلى تفاهم مع اللاعبين ومدرب الفريق الأول فيما يتعلق بتعويضهم عن الجزء المتبقي من الموسم الرياضي الحالي”.

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ثم تابع نص الخطاب “ينص التفاهم على تخفيض لاحق عن مبلغ يساوي الدفعات الشهرية لشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020، في الأسابيع المقبلة، سيتم الانتهاء من الاتفاقات الشخصية مع اللاعبين والمدرب، كما هو متفق مع اللوائح”.

وانتهى البيان على “الآثار الاقتصادية والمالية لهذا التفاهم الذي تم التوصل إليه إيجابية، وستوفر حوالي 90 مليون يورو للسنة المالية 2019/2020 في حالة إعادة جدولة مباريات الموسم الحالي ، سيتفاوض النادي بحسن نية مع اللاعبين والمدرب على زيادة التعويضات المشروطة وفقا للاستئناف الفعلي للمسابقات الرسمية وإنهائها .. يوفنتوس يود أن يشكر اللاعبين والمدرب على التزامهم في وقت صعب للجميع”.

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يذكر أن لاعبي الفريق الكبار كان لهم دور في هذا القرار، حيث أقنع القائد “جورجيو كيليني” ومعه النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” زملائه بالموافقة على مساعدة إدارته في تلك المحنة.