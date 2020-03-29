شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب «صبحى» بحل أزمة مستحقاته من الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجلس إدارة نادى الزمالك، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بضرورة التدخل لإنهاء أزمة مستحقات النادى لدى اتحاد الكرة، والذى لا يوجد أى مبرر لحجزها حتى الآن، خصوصاً أنها على سبيل الأمانة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وليست مبالغ مستحقة للزمالك لدى الاتحاد، ولا يوجد أى بند فى اللائحة يسمح لاتحاد الكرة بالتصرف أو الحجز على أى أموال ترد للنادى على سبيل الأمانة من الاتحاد الإفريقى.

ويأمل مجلس إدارة الزمالك فى إنهاء تلك الإشكالية، خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتثنى توفير السيولة المالية للنادى، لتساهم فى الوفاء بالتزامات النادى تجاه لاعبيه وأجهزته الفنية وعماله فى تلك الفترة العصيبة، التى تمر بها البلاد.

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يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه مجلس إدارة القلعة البيضاء على تمديد عقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمدة موسم جديد، بعد نجاحه فى الظهور بمستوى متميز خلال الفترة التى قاد فيها الفريق ونجاحه فى قيادة الفريق نحو تحقيق الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى، على حساب الترجى التونسى فى الدوحة، وعلى حساب النادى الأهلى، فى أبوظبى بدولة الإمارات.

يذكر أن عقد كارتيرون ينتهى بنهاية الموسم الحالى، إلا أن المدير الفنى أبدى ترحيبه بالاستمرار مع الفريق لموسم جديد، لرغبته فى حصد المزيد من البطولات مع الفريق، وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، قد عقد جلسة مع المدير الفنى، عقب العودة من تونس، بعد مباراة الترجى التونسى، التى أقيمت فى إياب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال، واستطلع رأيه فى مسألة استمراره مع الفريق لموسم جديد، وأبدى كارتيرون، خلال الجلسة ترحيبه بتمديد تعاقده والبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

فى ذات السياق، قرر كارتيرون إغلاق ملف المعارين للأندية الأخرى، وعدم مناقشته فى الوقت الراهن، حتى وضوح الرؤية بشأن الموسم الكروى الحالى، خصوصاً أن بعض الأندية أبدت رغبتها فى تجديد استعارتها لهؤلاء اللاعبين، إلا أن كارتيرون أبدى رغبته فى مشاهدة هؤلاء اللاعبين قبل حسم مصيرهم سواء بتجديد الإعارة أو إعادة بعضهم للاستفادة من جهودهم خلال الموسم المقبل، خصوصاً أن بعضهم ظهر بمستوى متميز، خلال الفترة الأخيرة، مع الفرق المعارين إليها.

وحرص كارتيرون على إجراء اتصال هاتفى، بمحمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن الفريق، للاطمئنان منه على سير البرنامج التدريبى، الذى حدده للاعبين، لأدائه فى منازلهم، والذى يتابعه كابتن الفريق، لضمان الوصول باللاعبين لمستوى متميز، من اللياقة البدنية، تحسباً لعودة النشاط الرياضى، خصوصاً أن الفريق مرتبط بمواجهة غاية الأهمية، أمام فريق الرجاء المغربى، فى الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، ويسعى الزمالك للفوز بها، والسعى نحو تحقيق حلم جماهيره بالفوز بالبطولة الإفريقية، الغائبة عن القلعة البيضاء منذ عام 2002. ومن جانبه شدد مرتضى منصور، رئيس النادى، على أنه لا يوجد لاعب بالفريق لديه أى مستحقات وأنه حرص خلال الأسبوع الذى سبق توقف النشاط على صرف جميع المستحقات لكل اللاعبين، وأنهم ليس لهم سوى دفعة وحيدة لم تستحق حتى الآن، وأنه ملتزم بسداد كل المبالغ التى اتفق عليها مع اللاعبين، عند توقيع العقود معهم، وأنه بمجرد وصول مستحقات النادى لدى اتحاد الكرة، سيتم صرف تلك الدفعة فى موعدها، والتى لا تزيد عن عشرة ملايين جنيه للفريق بأكمله.