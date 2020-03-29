شكرا لقرائتكم الحضري: كسبت دعوى ضد من اتهمني بتسهيل ظهور لاعبي المنتخب بالفضائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أنه رفع دعوى قضائية على من ادعى أنه كان يتولى عملية خروج اللاعبين في الفضائيات مقابل الحصول على مقابل مالي من احدى القنوات الفضائية.

قال الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "رفعت قضية على من اشاع اني كنت بسمح بتصوير لقاءات مع اللاعبين وكسبت القضية وهذا الشخص يحاول التصالح معي ولا اعرف عن اتفاق اللاعبين على الظهور الإعلامي.

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شدد على أنه فوجئ قرار مشاركته في مباراة السعودية بكأس العالم في روسيا، ولم يكن على علم، مشيرا إلى أنه يتذكر كلام البعض بشأن الإشادة بنا بعد الصعود إلى كأس العالم عقب غياب طويل دام 28 عاما، مشيرا إلى أن المنتخب اجتهد ولكن هل كانت الجماهير أن نتوج بكأس العالم؟.

أثنى على هاني أبو ريدة مؤكدا أن مصر لديها كنز ومن أهم 5 شخصيات في الاتحاد، منتقدا من يسيء إليه داخل مصر، وهو المجلس الذي كان له دورنا في صعودنا إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مسئولي الاتحاد الدولي حصولا على كل مقتنياني التي كانت معي عقب مشاركتي في مباراة روسيا، بعد نهاية المباراة، متمنيا أن يفضل الانجاز باسم مصر لمدى الحياة، وطال أي لاعب قبل أن يفكر في ناديه عليه أن يفكر في بلده لأنه ستستمر باسمك.