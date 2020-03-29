شكرا لقرائتكم أحمد حسن: من حق أحمد فتحي البحث عن مصلحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، إن من حق أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن مصلحته في الفترة الجارية.

وأكد أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية: "من حق أحمد فتحي البحث عن مصلحته سواء في الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي يقدم له عرض كبير"

وتابع: "أعتقد أن أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي في جلسته مع النادي يوم الإثنين المقبل"

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وعلم الخليج 365 ان الخلاف المادي هو سبب تأخر توقيع احمد فتحي، في الوقت يرفض النادي تحمل نسبة الضرائب ، بينما تلقي الجوكر عرضا مغريا للغاية من نادي بيراميدز الذي عرض على المدافع الدولي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بينما توقف عرض الأهلي عند 10 ملايين جنيه فقط.

ويحاول أحمد فتحي تقريب وجهات النظر مع الأهلي خاصة وان رغبته الأولي هي استكمال مسيرته والاعتزال في النادي الأهلي شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.