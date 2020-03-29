شكرا لقرائتكم وليد هويدى: تأجيل الأولمبياد يسهل استكمال الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن قرار استكمال بطولة الدورى المصرى سيتخذ من الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " لان هذا الامر على مستوى العالم . وأوضح وليد هويدى خلال تصريحات صحفية أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 يسهل مهمة استكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وان جميع الرق تحتاج الى شهر كامل لاستعادة فورمة المباريات . Advertisements وأشار وليد هويدى أنه دائم المتابعة مع لاعبى الفريق خلال المرحلة الحالية وان طبيب الفريق قام بوضع برنامج خاص للتدريب داخل المنزل . يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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