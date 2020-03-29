شكرا لقرائتكم أمير عبدالعزيز: أوباما أبرز لاعبي الزمالك من الناحية البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل أمير عبدالعزيز، مدرب مساعد فريق الكرة بنادي الزمالك، في يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق. وقال أمير خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أوباما واحد من أكثر لاعبي الزمالك قوةً في العامل البدني". وأضاف:" أوباما يمتلك شخصية قوية داخل الملعب ويقدم مساندة دفاعية كبيرة بخلارف مهارته وقدراته الهجومية". وأنهى مدرب مساعد الزمالك تصريحاته مشيداً بتحركات أوباما الواعية وقدراته على التهديف والتواجد داخل منطقة الجزاء وخطف المدافعين.

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