شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر تعيين زوجة علاء علي بنادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تعيين زوجة اللاعب الراحل علاء علي لاعب الفريق الكروي الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض بالنادي.

جاء ذلك بعد عرض تقرير معها من منزلها عقب اشهر من رحيل اللاعب الشهير.

روت زوجة الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، الأيام الأخيرة في حياة زوجها، قبل رحيله بسبب مرض السرطان

وقالت في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بدأ علاء في شكواه من صداع مزمن ولم نكن نتخيل اصابته بالسرطان".

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وأضافت:" اشعة الرنين المغنطيسي أثبتت اصابته بورم خبيث في المخ ونشط مع الوقت وتدهورت حالته فجأة حتى وافته المنية وحصل على راحة من معاناة الألم".

وواصلت:" أشكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على توفير معاش شهري لنا يعتبر مصدر دخلي الوحيد لتربية أبنائي، كذلك طارق يحيي الذي يعتبر بمثابة أبي".

وأنهت تصريحاته مبديةً اندهاشها من عدم تقديم أي دعم أو مساندة من باقي الأندية التي لعب علاء علي بقميصها وعلى رأسهم سموحة.