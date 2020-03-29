شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الأهلى لن يستطيع توفير راتب عمر جابر حال انتقاله إلى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، عن إمكانية انتقال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الى صفوف النادي الأهلي.

وأكد أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية: "من الصعب للغاية انضمام عمر جابر للأهلي لعدة أسباب ويأتي على رأسها أنه لاعب ينتمي لنادي الزمالك"

وتابع: "عمر جابر يتقاضى راتب كبير للغاية ومن الصعب أن يوفره له النادي الأهلي""