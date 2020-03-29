شكرا لقرائتكم أحمد حسن: تمنيت تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي والإدارة وراء رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، أن كان يتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد لحسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر ، موسما آخر.

وأكد أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية: "بالرغم من تقديم إدارة الأهلي عروضا مميزة لعاشور بإقامة لقاء اعتزال وتعويضه ماديا، الا أنه لا يوجد ما يعوض اللاعب على اعتزاله كرة القدم"

وتابع: "إدارة الأهلي هي من اتخذت قرار رحيل حسام عاشور بعدما استقرت على أن اللاعب غير قادر على الاستمرار في الملاعب