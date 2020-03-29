شكرا لقرائتكم الحضري: ناجي وسليمان وفكري من صنعوني.. وأعشق صالح سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية إنه يعشق الراحل صالح سليم أيقونة الأهلي الخالدة، مؤكدا أنه تعلم منه الكثير وكان على علاقة جيدة به كثيراً.

كشف الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم أن هناك 3 مدربين حراس مرمى أثروا في مسيرته وهم أحمد ناجي وأحمد سليمان وفكري صالح، وهم من صنعوا الحضري، كاشفا أن قضى فترة طيبة مع سعفان الصغير خلال فترة لعبه في الاسماعيلي، وكذلك عماد المندوه خلال تواجده بالزمالك ولكن كانت فترة قصيرة، كاشفا أنه أخطر الهاني سليمانه بأنه سيكون احتياطي له حتى لا يجهد نفسه ويحاول منافسته.

استكمل: حدث موقف طريف لي حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب وقلت له لو كنت بتلعب قدامي كنت كلتك لحم ورميت عضم، وهو معلم لاعبا ومدربا.

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وعن الفارق بين الجيل الذهبي لمنتخب مصر والجيل الحالي رد قائلا: أي منتخب يلعب قداضدنا يكون على قناعة بأنه سيهزم 2/0، والفارق بين الجيلين أن العقليات مختلفة والجيل السابق كان عنده حب للبلد أكثر وعنده اصرار انه يصنع تاريخ لنفسه، ولكن الجيل الحالي مهاري ونجح في تحقيق حلم الصعود لكأس العالم والذي حققه الجيل السابق.

أضاف: كان هناك جهازين تعاملوا معي بشكل جيد وهم جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر وجهاز شوقي غريب، أن معسكرات المنتخب كان بها نظام، ولكن جزئية واحدة وهي رغبة السماح لبعض الجماهير بقدومنا، خاصة في معسكر الشيشان.