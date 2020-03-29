شكرا لقرائتكم أحمد حسن: أحمد فتحي يمتلك عرضا كبيرا من نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، أن إدارة نادي بيراميدز تقدم بعرضا مميزا عن العرض المقدم من النادي الأهلي.

وأكد أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز عرض على فتحي التوقيع لمدة 3 سنوات بمقابل مادي كبير للغاية وأكبر من المعروض عليه من قبل إدارة الأهلي".

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وعلم الخليج 365 ان الخلاف المادي هو سبب تأخر توقيع احمد فتحي، في الوقت يرفض النادي تحمل نسبة الضرائب ، بينما تلقي الجوكر عرضا مغريا للغاية من نادي بيراميدز الذي عرض على المدافع الدولي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بينما توقف عرض الأهلي عند 10 ملايين جنيه فقط.

ويحاول أحمد فتحي تقريب وجهات النظر مع الأهلي خاصة وان رغبته الأولي هي استكمال مسيرته والاعتزال في النادي الأهلي شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.