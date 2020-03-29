شكرا لقرائتكم الحضري: رفضت حضور قرعة الكاف بسبب عدم تقدير تاريخي الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أنه رفض حضور قرعة الكاف بسبب عدم تقديره كأسطورة صنعت تاريخا داخل قارة افريقيا، وكانت الدعوة كضيف فقط وليس لسحب القرعة أو بدور بارز كما فعلوها مع سونج الذي حمل كأس أمم إفريقيا من المطار وحتى الأهرامات.

قال الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: مطالبتي بمقابل مالي للظهور الإعلامي من حقي، وهو رزق لي ومن حقي أنا أطالب بحقوقي مثل أي شخص يبحث عن مصلحته.

شدد على أن الاتحاد الافريقي لم يقدرني ويستعين ببعض الأسماء، كاشفا أن رفض لعب احدى المباريات بسبب عدم تقديره.