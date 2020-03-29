شكرا لقرائتكم أوباما مشيداً بأمير عبدالعزيز: تعلمت منه كثيراً والجميع يحبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، على ما يقدمه أمير عبدالعزيز، المدرب المساعد للفريق داخل الجهاز الفني. وقال أوباما خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تعلمت كثيراً من أمير عبدالعزيز فهو أخ كبير لنا جميعا، واستفيد من نصائحه". وواصل:" جلسة ودية وأخوية عقدها معي قبل لقاء الاسماعيلي بسبب عدم توفيقي في تسجيل الأهداف واكنت بمثابة عامل أساسي في تسجيلي الأهداف بعدها". وأنهى تصريحاته مؤكداً أن عبدالعزيز شخص مهذب والجميع يحبه ويحترمه.

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