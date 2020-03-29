شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: إذا عاد بى الزمن لن أدخل "خناقتى" مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه خاض الكثير من المعارك خلال مسيرته الإعلامية والتى تسببت فى الكثير من الشائعات عليه.

وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": تعرضت لشائعات كثيرة سببها معاركى فى الإعلام وأخذت من وقتى وجهدى الكثير، ولو عاد بى الزمن مرة أخرى لن أخوض معركتى مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك".

وتابع أحمد شوبير: حققت جزءا من أحلامى في اتحاد الكرة ولكنى دائما أبحث أن أكون "نمبر وان"، وسيف زاهر أقنعنى بخوض الانتخابات التكميلية لوجود مشاكل في اتحاد الكرة".

وعن مشاكل الاتحاد عندما دخل الجبلاية، قال شوبير: كرم كردى قال لى "إحنا هنا في مجلس اتحاد الكرة بورورم"، ولا يؤخذ آراؤنا فى القرارات، ورفضت ذلك الأمر ومنذ ذلك لا يتم إصدار أى قرار إلا بموافقة الجميع".

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وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير: بصراحة هانى أبو ريدة لم يكن متواجدا طوال الوقت فى الاتحاد وكان لا يتواصل مع أحد في اتحاد الكرة سوى أحمد مجاهد، والوحيد الذى كان معاه رقمه، ولما يريد أحد التواصل معه يجد تليفونه مغلق، ولما قلت الكلام ده مع عمرو أديب زعل".

وعن خلافاته مع أحمد مجاهد، قال أحمد شوبير: "لم تحدث خناقات بينى وبين أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة ولكن بعد رحيلنا، لأنى كنت نائب الرئيس ومن حقى التواصل مع خهانى أبو ريدة ورفض ما يحدث داخل الجبلاية".

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير: لا يوجد عمل عملت به وخصم من رصيدى كإعلامى، مؤكدا: "أنا على الشاشة بكون واحد مختلف عن تواجدى في أي منصب سواء في اتحاد الكرة أو أي مكان آخر".

وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".