شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على «فيفا» بشأن اتهامات الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أرسل الأهلي المصري ردًا رسميًا ل«فيفا» بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك واتهمه فيها بتحريض اللاعب محمود عبد المنعم كهربا على الهرب من الزمالك للانتقال للأهلي بمساعدة النادي البرتغالي، وجاء رد الأهلي بأن اللاعب تعاقد مع نادي ألافيس البرتغالي دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في يناير الماضي.
وتضمن رد الأهلي أن النادي بعيد تمامًا عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسؤولو القلعة الحمراء على أن الأهلي لم يكن طرفًا في هذه الأزمة، وأن النادي تعاقد مع كهربا قادمًا من نادي ألافيس البرتغالي، وهو التعاقد الذي جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، وقال إنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرد على «فيفا» بشأن اتهامات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.