الأهلي يرد على «فيفا» بشأن اتهامات الزمالك

أرسل الأهلي المصري ردًا رسميًا ل«فيفا» بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك واتهمه فيها بتحريض اللاعب محمود عبد المنعم كهربا على الهرب من الزمالك للانتقال للأهلي بمساعدة النادي البرتغالي، وجاء رد الأهلي بأن اللاعب تعاقد مع نادي ألافيس البرتغالي دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في يناير الماضي.

وتضمن رد الأهلي أن النادي بعيد تمامًا عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسؤولو القلعة الحمراء على أن الأهلي لم يكن طرفًا في هذه الأزمة، وأن النادي تعاقد مع كهربا قادمًا من نادي ألافيس البرتغالي، وهو التعاقد الذي جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، وقال إنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل.