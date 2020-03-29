شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: من حق فتحى البحث عن مصلحته ومن الصعب انتقال عمر جابر للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، إن من حق أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن مصلحته في الفترة الجارية.

وأوضح أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا: "من حق أحمد فتحي البحث عن مصلحته سواء في الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي يقدم له عرض كبير و أعتقد أن أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي في جلسته مع النادي يوم الإثنين المقبل و بيراميدز عرض على فتحي التوقيع لمدة 3 سنوات بمقابل مادي كبير للغاية وأكبر من المعروض عليه من قبل إدارة الأهلي".

وأشار أنه كان يتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد لحسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر ، موسما آخر قائلا "بالرغم من تقديم إدارة الأهلي عروضا مميزة لعاشور بإقامة لقاء اعتزال وتعويضه ماديا، الا أنه لا يوجد ما يعوض اللاعب على اعتزاله كرة القدم و إدارة الأهلي هي من اتخذت قرار رحيل حسام عاشور بعدما استقرت على أن اللاعب غير قادر على الاستمرار في الملاعب" .

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تحدث الصقر عن إمكانية انتقال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الى صفوف النادي الأهلى قائلا "من الصعب للغاية انضمام عمر جابر للأهلي لعدة أسباب ويأتي على رأسها أنه لاعب ينتمي لنادي الزمالك و عمر جابر يتقاضى راتب كبير للغاية ومن الصعب أن يوفره له النادي الأهلي".

وأضاف عن إمكانية رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، عن نادي ميت عقبة قائلا " من الوارد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك حال تلقيه عرض خارجي مغري و ساسي لن يقوم بالرحيل عن الزمالك إلا إذا تلقى عرض مالي كبير يعوضه عن المقابل الذي يتقضاه في نادي الزمالك".