شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: الحضرى كان بيعمل مشكلة لو اقعد احتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه كان لديه خلفية عن عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى أنه لا يحب الجلوس احتياطيا خلال مشاركته في المباريات، ولذلك كنت دائما ما أحاول التعامل معه وهو أفضل حارس في تاريخ مصر.

قال في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم،كان معي جيل لن يتحول وكان معي 42 لاعبا كل واحد مثل الآخر، من يلعب مثل الذي يجلس على الدكة، مشددا على أن الحضري لم يكن يشارك وقت وجود تارديلي الذي سبقني في تدريب المنتخب، وأي مدرب يتمنى أن يكون لديه حارس مثل الحضري.

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شدد على أن أي مدرب لا يضع في حسباته أنه لم يشركه لا يضمه من الأساس، لأنه سيفتعل مشاكل ولا يقبل على نفسه أن يكون الحارس الثاني أو الثالث أو خارج القائم، مؤكدا أنه واجه مشاكل كثيرة من اتحاد الكرة ومن الإعلام وكان يضعها وراء ظهره وكنا نمنع ظهور اللاعبين في الإعلام، واللاعبين رأوا أنها أفضل قرار اتخذناه، ولا أعتقد أن هناك أحد كان يطبق الطريقة التي تعاملنا بها مع الإعلام والجماهير وكا عادلين في كل حاجة مع اللاعبين والجهاز وفي غرف الملابس.

أضاف: "لو سألت شوقي غريب وحمادة صدقي سيقولون نفس الكلام ولو تعاملت بشيء من العدل ستكون الأمور على ما يرام.