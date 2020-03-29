الحضرى: لا يوجد حارس يجبرنى على الاعتزال.. وبرادلى لم يستحق تدريب الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لم يجبره على الاعتزال بعدما أصبح الحارس الأساسي بصفوف المنتخب، مؤكدا لا يوجد حارس يستطيع اجبار الحضري على الاعتزال.
استطرد: "زكي عبد الفتاح وبوب برادلي فضحوا المنتخب ولم يكونوا يستحقوا أن يتولوا تدريب المنتخب، مشيرا إلىأنه كان يجلس احتياطيا في مباراة تونس بتونس، وبعدها بشهر شارك أساسيا في مباراة أوغندا تصفيات كأس العالم وشارك في مباريات التصفيات كلها بخلاف مباراة واحدة".
أوضح: "أعلنت اعتزالي الدولي في مباراة المنتخب ضد تشيلي بسبب موقف برادلي، مشددا على أنه لم يثنى على جهاز برادلي في وقت ما، وكان يعمل بمبدأ الحب والكره في صفوف الفراعنة".
علق على فضيحة كوماسي التي خسرها المنتخب بسداسية من منتخب غانا، قائلا:"النتيجة موجودة عند ربنا ولو كنت موجود كنت هاخدها طالما مكتوبة عند ربنا خاصة في وجود لاعبين بقيمة ابو تريكة ومحمد صلاح ومحمد النني".
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