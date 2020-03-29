شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري : فضلت 25 سنة رقم واحد و لم اعتزل كرة القدم حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أنه لم يقرر اعتزال الكرة حتى الآن، ولم يستقر على موعد اعتزاله الكرة، رغم ابتعاده عن الملاعب، موضحا أنه سيحدد موقفه خلال الفترة القادمة.

تباهى الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، ع بالحديث عن مسيرته الناجحة مع كرة القدم في مصر قائلا، أنه استمر لمدة 25 عام وهو رقم 1 في مسيرته، كاشفا أنه تم تبليغه أن سيكون الحارس الثالث في أمم إفريقيا 2017 بالجابون، ولكن إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي منحتني الفرصة لأكون الحارس الأساسي في البطولة.

أوضح: أن هاني أبو ريدة طالبه بعد إثارة أية أزمة في الجابون خاصة أنه سيكون الحارس الثالث، مشيرا إلى تقبل الموقف ولكنه دخل في نوبة بكاء هيستيري خلال مكالمة مع زوجته لحزنه أن كون الحارس رقم 3 في المنتخب.

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أردف: أن أحمد ناجي وجهاز المنتخب حاولوا احتوائي بسب حزني بعد علمي بأن الحارس الثالث، ولم أكن أطيق أحد بسبب ما سمعه، قائلا: "فضلت أغل في التدريبات وأركز في عملي".

شدد: أحمد ناجي قالي قبل التسخين في مباراة مالي الافتتاحية بامم افريقيا فك بوزك ورديت عليه انت مالك ليك عليا اتدرب وعملي جوه الملعب وبس، ونزلنا سخننا وقرينا الفاتحة، وكل اللاعبين، بعد كده فوجئت ان زمايلي ما بيلموش عليا بل وكل واحد بيتدرب في وادي، ومركز حراسة الممى حساس للغاية، وانا كالحضري مليش اصحاب في كرة القدم لا لاعب ولا جون، يمكن احمد المحمدي ومحمد زيدان ومحمد شوقي اقرب ناس ليا في المجال، واصحابي كلهم خارج وسط الكورة".