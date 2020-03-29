عصام الحضرى : ابتعدت عن إكرامى و الشناوى بسبب السحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أن الثنائي شريف اكرامي وأحمد الشناوي زملائه السابقين في منتخب مصر، كان لديهم قناعات بأنني أقدم على أعمال من أجل أن يصابوا ولذلك ابتعدت عنهم ولم أكن على تواصل معهم في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.
أردف: "انا في الملعب مبحبش غير نفسي ومفيش حاجة في كرة القدم اسمها عاطفة، ومن امتى حراسة المرمى مكنش فيها مشاكل، والمشاكل موجودة من ايام ثابت البطل واكرامي الكبير وأحمد شوبير،
فجر مفاجأة أنه أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عقب مباراة مالى بالبطولة مفادها، "من مصلحة مصر اني العب لان اكرامي والشناوي مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض".
شدد على أنه دخل في مشاكل مع غالبية حراس المرمى في مصر، قائلا: "دخلت في مشاكل مع عبد الواحد السيد ومحمد صبحي ومحمد عبد المنصف ومحمد عواد ومحمد الشناوي، والطبيعي وجود مشاكل بين الحراس في أي مكان وهذا يص في مصلحة المنتخب في النهاية".
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