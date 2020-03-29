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فيديو -: طارق السيد يشارك في مبادرة الخليج 365 ويوجه التحية للأطباء المقاتلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق على المشاركة في مُبادرة ”الخليج 365” لتقديم الشكر للأطقم الطبية في مصر خلال الحرب التي تخوضها الدولة المصرية حالياً ضد فيروس "".

وقال طارق السيد في تصريحات لـ"الخليج 365" : أوجه الشكر للدولة المصرية والحكومة على النظام الموضوع لمواجهة فيروس كورونا وأخص بالشكر المنظومة الطبية وأطباء مصر المقاتلين المحترمين الذين يعرضوا تنفسهم للخطر ويضعوا نفسهم أمام المدفع من أجل حمايتنا وعلاج المصابين"

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وتمنى طارق السيد أن يحفظ الله مصر وان وأن يمنح الأطباء القوة والجلد لمواجهة فيروس كورونا القاتل مطالباً الجميع بضرورة التكاتف مع الحكومة في مثل هذا الظروف الصعبة.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

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