شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم سماعات الـvar الجديدة خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تامر يسرى مندوب الشركة المتعاقدة مع اتحاد الكرة، لتطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى موعد وصول السماعات الجديدة الخاصة بأجهزة الـvar.

وقال يسرى فى تصريحات لقناة اون سبورت:" السماعات القديمة كانت غير صالحة وتؤثر على الصوت، وتلقينا شكوى أو إثنتين من الحكام فقط، وقرر اتحاد الكرة استقدام سماعات جديدة وسدد ثمنها وستصل خلال 10 أيام ".

Advertisements

كان الحكم سعيد حمزة قال أنه خلال إدارة مباراة المقاولون وطلائع الجيش تم اتهامهم باضاعة وقت خلال مراجعة تقنية الفيديو وحكم الفار لم يكن يسمعه ولا أنا لم أسمعه والسماعات تالفة وهي من العام الماضي فيما أطالب باحترام الحكام مؤكدا أنهم مهانين ولا يشعر بهم أحد.

بينما قال شوبير عن كواليس استقالة الغندور خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت قائلا "لما جه سمير عثمان لرئاسة لجنة الحكام قبل قدوم جمال الغندور عمل لائحة جديدة للحكام وترفعت مكافآتهم من 3 آلاف في المباراة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه ، وعملوا بيها الحكام وبعد 10 ايام تسلمت لجنة عمرو الجنايني ادارة اتحاد الكرة، وهناك أشخاص من المجلس القديم تعمل ضد لجنة الحكام".