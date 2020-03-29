سوبر كورة.. 4 شواهد تؤكد أن فايلر الحاكم بأمره في الأهلى.. رحيل عاشور الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ليلة وضحاها بات فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الحاكم بأمره في القلعة الحمراء دون أن يتدخل أحد في عمله حيث هناك العديد من الشواهد التي تثبت قوة شخصية السويسرى في تعامله مع الإدارة واتخاذه القرارات الحاسمة على الرغم من صعوبتها.
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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قد عقدت اجتماعا مع حسام عاشور الجمعة الماضية، لبحث تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن ، إقامة مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.
كما تضمن العرض ، استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة .
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