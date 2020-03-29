شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 شواهد تؤكد أن فايلر الحاكم بأمره في الأهلى.. رحيل عاشور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ليلة وضحاها بات فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الحاكم بأمره في القلعة الحمراء دون أن يتدخل أحد في عمله حيث هناك العديد من الشواهد التي تثبت قوة شخصية السويسرى في تعامله مع الإدارة واتخاذه القرارات الحاسمة على الرغم من صعوبتها.

لمعرفة الشواهد التى تؤكد أن فايلر الحاكم بأمره في الأهلى ، عبر سوبر كورة .. من هنا

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