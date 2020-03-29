لاعب أسوان يكشف.. مفاوضاته مع الزمالك وأمل العودة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد رزق لاعب نادي أسوان، أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الزمالك في الموسم الماضي، إلا أن طلائع الجيش رفض وقتها التفريط في خدماته.

وأشار رزق في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه عقد جلسة مع احمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك الحالي، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل الانتقال.

وقال رزق: "جلست مع أحمد مرتضى واتفقنا على كل شيء في الموسم الماضي، وكنت قريب جدًا من الانتقال إلى صفوف الزمالك".

وأكمل: "طلائع الجيش تمسك بوجودي معه وقتها وفشلت المفاوضات ولم تكتمل، سبق وأن لعبت للأهلي والأولوية كانت العودة إليه، لكن الزمالك فاوضني واللعب للقطبين شرف كبير لي".