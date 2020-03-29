عصام الحضري: صلاح خاض مباراتي السعودية وروسيا مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لعب مواجهتي روسيا والسعودية في كأس العالم 2018 مصابًا، بعدما كان قد غاب عن المباراة الأولى امام أوروجواي.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية، إن مشاركة صلاح مصابا أمام السعودية وروسيا مصابًا وهذا كان له تأثير سلبي على أداء المنتخب في كأس العالم 2018.

وأضاف، أن الجميع كان يشكر منتخب مصر بعدما نجحنا في التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عام، ولم نكن مطالبين بتحقيق انجاز هناك.

وأوضح، أن كل ما يثار حول ان معسكر منتخب مصر بروسيا كان غير منظبط غير صحيح، مؤكدًا أن التأمين كان قويا للغاية ويصعب على أي شخص الوصول لغرف اللاعبين.