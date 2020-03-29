محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لعب مواجهتي روسيا والسعودية في كأس العالم 2018 مصابًا، بعدما كان قد غاب عن المباراة الأولى امام أوروجواي.
وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية، إن مشاركة صلاح مصابا أمام السعودية وروسيا مصابًا وهذا كان له تأثير سلبي على أداء المنتخب في كأس العالم 2018.
وأضاف، أن الجميع كان يشكر منتخب مصر بعدما نجحنا في التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عام، ولم نكن مطالبين بتحقيق انجاز هناك.
وأوضح، أن كل ما يثار حول ان معسكر منتخب مصر بروسيا كان غير منظبط غير صحيح، مؤكدًا أن التأمين كان قويا للغاية ويصعب على أي شخص الوصول لغرف اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري: صلاح خاض مباراتي السعودية وروسيا مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.