الاتحاد يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض لضم حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ما تردد بشأن مفاوضاته مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.
وأشار مصيلحي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن حسام عاشور يمتلك تاريخ كبير مع النادي الأهلي ولكن خارج حسابات الاتحاد السكندري في الفترة الحالية.
وأضاف: "الاتحاد السكندري في الفترة الحالية لم ولن يدخل في مفاوضات مع اي لاعب خاصة وأن النشاط الرياضي معلق بسبب كورونا".
واختتم: "من الصعب أن يلعب حسام عاشور في نادي آخر بعد الأهلي وتحديدًا في مصر خلال الفترة المقبلة".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية لوجود مفاوضات من جانب نادي الاتحاد السكندري مع حسام عاشور من أجل ضمه في الصيف المقبل.
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