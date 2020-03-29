الحضري يكشف سر بكائه قبل بطولة أفريقيا بالجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يكون سبب ابتعاده عن الساحة وصول محمد الشناوي حارس الأهلي ليكون رقم واحد في مركز حراسة مرمى منتخب مصر.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية:" طوال 25 سنة كنت الحارس رقم 1 في مصر، وحتى الآن لم أعلن اعتزالي بشكل رسمي رغم ابتعادي عن ممارسة كرة القدم منذ عام".

وأضاف:" طوال الفترة الماضية تواجدت في حراسة المرمى كرقم واحد وتناوب على هذا المركز العديد من الحراس من بينم شريف إكرامي واحمد الشناوي ومحمد الشناوي ودخل في بعض الأوقات محمد عواد".

واوضح، انه حين علم بتواجده كرقم 3 في مركز حراسة المرمى لمنتخب مصر قبل بطولة امم أفريقيا بالجابون 2017، اصابة الكثير من الضيق بعد الحديث مع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

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وأشار الحضري إلى أنه بعد تلقيه خبر تواجده كحراس مرمى رقم 3 لمنتخب مصر دخل في نوبة بكاء هستيرية في غرفته.

وأكمل:" تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وقلت له من مصلحة مصر تواجد الحضري في حراسة مرمى المنتخب في المباراة الأولى بالجابون".

وأتم: رغم كل هذا حافظت على تدريبي خلال المعكسر لأنني كنت على يقين بأن الفرصة ستأتي وسيتواجد في حراسة المنتخب من جديد".