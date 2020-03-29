لاعب يوفنتوس يتبرع بـ 100 ألف استرليني لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
تبرع الويلزي آرون رامسي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني للمشاركة في جهود المنظمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رامسي تبرع بالمبلغ لمؤسسة كارديف الخيرية.
وتوجهت المؤسسة الخيرية بالشكر لرامسي على تبرعه وذلك عبر الحساب الرسمي لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث كتبت "شكراً جزيلاً لآرون ، أنت نجمنا".
وذكرت المؤسسة أن الأموال التي تم جمعها سيتم استخدامها من قبل الاطباء والممرضين وبقية العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا لإفادة أكثر الناس عرضة لتلقي المرض وذلك خلال أزمة فيروس كورونا.
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