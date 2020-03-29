مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء انتقال المحمدي وبن يوسف إلى الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رد صبري المنياوي مدير الكرة في النادي الإسماعيلي على الأنباء التي تتردد حول انتقال الثنائي باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف لاعبي الفريق، إلى الأهلي والزمالك على التوالي.

وأشار المنياوي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن إدارة ناديه لا تنوي التفريط في أيًا من لاعبي الفريق المرتبطين بعقود ممتدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الكرة في الإسماعيلي: "قبل بداية الموسم، مجلس الإدارة اجتمع مع اللاعبين وقال لهم أنه لا يريد من أحدهم التفكير في الرحيل عن الفريق وأنه يجب الفتكير في تحقيق الفوز فقط".

وأكمل: "باهر المحمدي هو قائد الإسماعيلي وأعتقد أنه لن يرحل قبل أن يقدم للإسماعيلي نتائج جيدة ويصبح الفريق مستقرًا".

واختتم: "فخر الدين بن يوسف مرتبط بتعاقد معنا مدته ستة أشهر فقط وسينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن الأولوية لدينا هي تجديد التعاقد معه".