مانشستر سيتي يخصص ملعبه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ): قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع ملعب الاتحاد تحت تصرف القطاع الصحي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي قرر فتح أبواب ملعب الاتحاد لدعم الخدمات الصحية في إنجلترا التي تواجه أزمة حقيقية في مواجهة فيروس كورونا. وخصص مانشستر سيتي عدة مرافق داخل ملعبه لدعم الخدمات الصحية من بينها قاعات الاجتماعات. وتوقفت أغلب دوريات كرة القدم في العالم بفعل فيروس كورونا كما جرى تأجيل بطولة يورو 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 للعام المقبل.

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