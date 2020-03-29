اتحاد الكرة ينعي رئيس نادي أهناسيا

نعى مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، مساء اليوم السبت، رئيس نادي إهناسيا الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الحاج سعد أحمد أمين رئيس مجلس إدارة نادي أهناسيا

الرياضي ببني سويف الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة لناديه سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. وإنا لله وإنا إليه راجعون"