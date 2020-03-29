نعى مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، مساء اليوم السبت، رئيس نادي إهناسيا الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.
وينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الحاج سعد أحمد أمين رئيس مجلس إدارة نادي أهناسياالرياضي ببني سويف الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة لناديه سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. وإنا لله وإنا إليه راجعون"
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينعي رئيس نادي أهناسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.