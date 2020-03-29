الزمالك يقرر تعيين زوجة الراحل علاء علي بالنادي وتوفير معاش شهري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين زوجة علاء علي لاعب نادي الزمالك الراحل في نادي الزمالك وتوفير معاش شهري بأسم اللاعب. لاعب نادي الزمالك الراحل في نادي الزمالك وتوفير معاش شهري بأسم اللاعب. جاء قرار مجلس إدارة النادي كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي كونه أحد نجوم النادي.

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