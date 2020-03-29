أحمد شوبير يهاجم اتحاد الكرة السابق

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه بعد نجاحه في اتحاد الكرة، وجد أن جميع أعضاء الاتحاد ليس لهم أي دور. وقال شوبير، خلال مقابلة تليفزيونية :"بعدما نجحت في انتخابات اتحاد الكرة، عقدنا أول بعدها بأكثرمن شهر ونصف، وهذا أمرأغضبني، لأنه من المفترض أن تجتمع بعد الانتخابات بأسبوع".
وأضاف :"في أول اجتماع، محمد أبوالوفا، عضو المجلس، قال أنا سعيد للغاية أننا نتقابل لأول مرة بعد ستةأشهر، استغربت للغاية من هذا التصريح".
وتابع :"كنت أعمل بجدية في بداية تواجدي بالاتحاد، حيث اجتماعنا بعد الجلسة الأولى لانتخاب النائب، لوضع خارطة العمل للفترة المقبلة، وإعطاء كل عضو ملف للإشراف عليه، ولكني في فوجئت بالدكتور كرم كردي، عضو المجلس قالي لي انت واخد الأمور بجد، أنت عارف أحنا هنا كلنا إيه (بورورم)".
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