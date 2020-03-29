أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق،أن نظيره محمد الشناوي حارس فريق الأهلي، لم يجبره على الاعتزال بعد حجز الأخير مركز حراسة المرمى لمنتخب الفراعنة.
وقال الحضري في تصريحات تليفزونية، " محمد الشناوي لم يجبرني على الاعتزال عن كرة القدم".
وتابع " لا يمكن لأحد أن يجبرني على اعتزال كرة القدم،وأنا من ابتعدت عن كرة القدم في الفترة الأخيرة".
وأضاف " لا يوجد عواطف في كرة القدم فالعبرة بالاجتهاد داخل الملعب".
وأردف " من وجهة نظري لا يوجد لاعبين في مركز واحد يحبان بعضهما".
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري : محمد الشناوي لم يجبرني على الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.