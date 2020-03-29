عصام الحضري : محمد الشناوي لم يجبرني على الاعتزال

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق،أن نظيره محمد الشناوي حارس فريق الأهلي، لم يجبره على الاعتزال بعد حجز الأخير مركز حراسة المرمى لمنتخب الفراعنة.

وقال الحضري في تصريحات تليفزونية، " محمد الشناوي لم يجبرني على الاعتزال عن كرة القدم".

وتابع " لا يمكن لأحد أن يجبرني على اعتزال كرة القدم،

وأنا من ابتعدت عن كرة القدم في الفترة الأخيرة".

وأضاف " لا يوجد عواطف في كرة القدم فالعبرة بالاجتهاد داخل الملعب".

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وأردف " من وجهة نظري لا يوجد لاعبين في مركز واحد يحبان بعضهما".