عصام الحضري : واجهت العديد من الأزمات مع جميع حراس منتخب مصر

اعترف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه واجه العديد من الازمات مع جميع حراس منتخب الفراعنة ابتداءًا من أحمد شوبير وحتى شريف إكرامي.

وقال الحضري خلال لقاء تليفزيوني،

" واجهت العديد من الازمات في حراسة المرمى مع منتخب مصر مع أحمد شوبير ونادر السيد وعبدالواحد السيد و محمد الشناوي وشريف إكرامي".

وتابع " هذا شئ طبيعى بين الذين ينافسوه، لأن المشاكل تكون في المنافسه ولكن الجميع صديقي خارج المستطيل الأخضر".

واشار " لايمكن لأحد أن يقنعه أنه لا يوجد مشاكل بين أبو جبل وعواد في الزمالك والشناوي وإكرامي في الأهلي".