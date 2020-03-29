عصام الحضري يكشف موقف غريب مع شريف إكرامي بأمم افريقيا

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن موقف أثار غضبه من شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أثناء بطولة أمم افريقيا بالجابون. بالجابون. وقال الحضري خلال مقابلة تليفزيونية، " شريف اكرامي تعمد عدم مصافحتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون". الإفريقية في الجابون". وتابع " بالرغم من أن شريف صديقي إلا أنه رفض مصافحتي أثناء البطولة". Advertisements وأضاف " جميع اللاعبين أصدقائي خارج الملعب، لأنني داخل الملعب أبحث عن الحفاظ على مركزي والاجتهاد".

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